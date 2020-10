TORINO- Nuovi segnali positivi per la Juventus arrivano da Aaron Ramsey, uno dei migliori per rendimento in questo inizio di stagione. Anche con il suo Galles, nonostante il pareggio per 0-0 con l’Irlanda, il centrocampista è stato tra i migliori in campo, tanto da meritarsi gli elogi della stampa britannica. I tabloid di oltremanica lo hanno descritto come brillante e sempre al centro della manovra, con un rendimento crescente nel corso dei 90 minuti.