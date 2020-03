Ramsey, raccolta fondi a favore di Newport

TORINO- Aaron Ramsey, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto lanciare la campagna “Nutrire Newport”, in favore della cittadina gallese, in questo difficile momento. Questo il messaggio del centrocampista bianconero: “C’è un’importante raccolta fondi per supportare Newport, in Galles. “Nutrire Newport” offre i servizi essenziali non solo per i senza tetto e per le persone vulnerabili, ma per tutti quelli che ne hanno bisogno durante la crisi in corso del coronavirus. Nel frattempo assicuro che sono interamente finanziamenti per coprire il costo della struttura e per chiunque voglia donare qui c’è il link. Vi ringrazio”.

