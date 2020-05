TORINO – Aaron Ramsey ha ripreso ad allenarsi alla Continassa insieme ai suoi compagni. Il centrocampista gallese ha però approfittato di un momento di relax per trascorrere del tempo in famiglia. Ramsey ha preso in braccio i figli nella posa ad albero e li ha immortalati per poi pubblicare la foto su Instagram. “Family tree” – la didascalia scritta dall’ex Arsenal, che ha attirato l’attenzione del mondo social e commenti da parte di tutto il suo pubblico.