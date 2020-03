Ramsey, cessione da non escludere

TORINO- Prima dello stop forzato a causa del Coronavirus, Aaron Ramsey aveva realizzato due reti nelle ultime due gare giocate dalla Juventus, facendo vedere in parte le qualità che avevano stregato il club. Stando a quanto riferito dal Messaggero, però, ciò potrebbe non bastare per la conferma del gallese in bianconero. Il club, infatti, starebbe pensando di cederlo in Premier League, lavorando per inserirlo nella trattativa per il possibile ritorno di Pogba.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<