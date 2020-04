Rakitic, alla corsa si iscrive anche il Milan

TORINO- L’avventura di Ivan Rakitic al Barcellona, dopo i tanti tira e molla, è giunta al termine. Il centrocampista croato è infatti ormai fuori dai piani tecnici del club blaugrana, pronto a cederlo alla prima offerta conveniente in arrivo. La Juve, così come l’Inter, è attiva da tempo ma, stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, anche un’altra italiana sarebbe sulle tracce del giocatore. Si tratta del Milan, pronto ad una grande campagna acquisti per centrare di nuovo la qualificazione alla Champions League.

