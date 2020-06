Rai Sport: nuovi rumors sull’arrivo di Aubameyang alla Juve

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juve è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri un nuovo centravanti, vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain. Negli ultimi giorni è stata avanzata la candidatura di Pierre-Emerick Aubameyang, che lascerà l’Arsenal anche in virtù di un contratto in scadenza tra un anno. Secondo Rai Sport, il club bianconero avrebbe già effettuato diversi sondaggi e quello dell’ex Borussia Dortmund sarebbe uno dei nomi più caldi. Ma attenzione perché la vera e propria bomba di mercato del giorno è un’altra e sta circolando proprio in queste ultime ore. Clamoroso colpo da sogno, così si può fare: Paratici tenta il miracolo! >>>VAI ALLA NOTIZIA

