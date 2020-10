TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, il ds del Verona D’Amico ha parlato prima della gara con la Juventus: “Abbiamo fatto diversi cambiamenti, sono d’accordo con il mister dobbiamo ricordare l’anno scorso solo come atteggiamento. Per il resto è tutto cambiato, abbiamo lavorato poco insieme. Kalinic? Giocatore importante per noi, siamo convinti che nel tempo possa tornare a dimostrare il suo valore”.