Qui Napoli, dirigenti e medici interrogati dagli ispettori della FIGC

TORINO- Nella giornata di ieri, alcuni ispettori mandati dalla FIGC hanno fatto visita a Castel Volturno, dove è presente il centro di allenamento del Napoli. Gli ispettori, come riportato dal Corriere dello Sport, stanno indagando per risolvere il caso che ha portato all’annullamento della partita tra gli azzurri e la Juventus, prevista per domenica scorsa. Interrogati dirigenti e medici del club partenopeo e il materiale verrà ora trasmesso al Giudice Sportivo, che emetterà poi la sua sentenza.