Qui Lazio, quante assenze per Inzaghi

TORINO- Vigilia di Juventus-Lazio, big match della 34esima giornata di campionato. In casa biancoceleste, Simone Inzaghi deve fare i conti con numerose assenze importanti. Oltre ai lungodegenti Lulic, Correa, Lucas Leiva e Luis Alberto, negli ultimi giorni anche Radu ha accusato dei problemi fisici, che probabilmente metteranno la parola fine alla sua stagione. Inoltre, come confermato da Inzaghi in conferenza stampa, anche Luis Alberto e Jony non scenderanno in campo all’Allianz Stadium.

