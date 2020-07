Qui Lazio, emergenza infortuni per Inzaghi

TORINO- Emergenza infortuni in casa Lazio in vista della partita contro la Juventus, prevista per lunedì sera all’Allianz Stadium. Come riportato dal Corriere dello Sport, ai già assenti Leiva, Correa, Marusic e Lulic e Patric si è aggiunto anche Radu, che ha così messo la parola fine alla sua stagione in anticipo. Diversi problemi soprattutto in difesa, dove Acerbi non è al meglio dopo uno stiramento, Vavro è alle prese con la pubalgia e Luiz Felipe non è ancora al meglio della forma.

