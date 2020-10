TORINO- Dopo la conferenza stampa della Juventus, con Andrea Pirlo e Danilo che hanno parlato alle ore 14, è la volta del Barcellona. In sala, a rispondere alle domande dei giornalisti, ci sarà anche Miralem Pjanic oltre al tecnico olandese Ronald Koeman. Il bosniaco analizzerà così la sentita gara contro gli ex compagni, che affronterà da avversari per la prima volta in Champions. Appuntamento alle ore 18.30.