Qui Barcellona, i convocati di Koeman per domani

TORINO- Domani sera, all’Allianz Stadium, andrà in scena il big match di Champions League tra la Juventus e il Barcellona. Il tecnico blaugrana Ronald Koeman, in questi momenti, ha diramato la lista dei convocati per la partita, alla quale mancano Piquè (squalificato), Ter Stegen e Coutinho (infortunati): Dest, Araujo, Sergio, Alena, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembelé, Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Fati, Junior Firpo, Pena, Tenas.