TORINO- Archiviato il pareggio con il Verona, la Juventus è tornata al lavoro per preparare la sfida di Champions al Barcellona di mercoledì sera. I bianconeri dovranno vedersela con una squadra in cerca di riscatto dopo il ko nel “clasico”, guidata dalla voglia di rivalsa del grande ex Pjanic. Come riportato dal sito ufficiale blaugrana, Koeman potrà contare anche sul recuperato Jordi Alba, mentre dovrà fare a meno di Piquè (squalificato) e Coutinho (infortunato).