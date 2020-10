TORINO- Il Barcellona, in queste ore, partirà alla volta di Torino, dove domani sera giocherà contro la Juventus nella seconda giornata dei gironi di Champions League. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il presidento blaugrana Josep Bartomeu non seguirà la squadra nel suo viaggio in Italia. Il numero uno catalano, infatti, è al centro di diverse polemiche all’interno del club e preferisce restare in Spagna.