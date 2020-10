TORINO- In conferenza stampa, il ct della Colombia Carlos Queiroz ha avuto modo di spendere grandi parole all’indirizzo di Juan Cuadrado: “Ha un’esperienza e una duttilità che possono tornarci molto utili. Le ultime partite le ha giocate a centrocampo, in posizione più avanzata, ma ha comunque dato una grande mano alla difesa. Abbiamo lavorato tanto con lui e può giocare in difesa, a centrocampo e in attacco. Con ulteriore lavoro potrà fare anche il portiere”.