Preziosi: “Taglio stipendi? La Juve si è già spinta in avanti”

TORINO- Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Secolo XIX riguardo il taglio degli stipendi: “I salari sono legati alle prestazioni, una soluzione in questo senso si troverà. Parleremo con i giocatori per trovare una soluzione, molti hanno contratti pluriennali e quindi sono garantiti. La Juve si è già spinta in avanti, ma ci si dovrebbe muovere tutti insieme per trovare uno scenario comune”.

