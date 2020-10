TORINO- Tramite i microfoni di Gr Parlamento, il presidente del Genoa Enrico Preziosi è tornato a parlare ancora una volta del caso Juve-Napoli: “Non so come andrà a finire questa situazione. Un intervento della Asl, interpellata o no, c’è stato, ma questo bypassa regole e protocolli vari. La procura sta indagando sui comportamenti e questo è un altro discorso. Potrebbe esserci anche una penalizzazione, non lo so. Sono curioso anche io di sapere cosa succederà”.