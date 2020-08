Prandelli: “Esonero di Sarri inaspettato, Pirlo scelta ponderata. La Juve non avrebbe meritato di passare con il Lione”

TORINO- Ai microfoni de Il Giornale, l’ex Ct Cesare Prandelli ha parlato della situazione in casa Juve: “Non mi aspettavo l’esonero di Sarri, ma il calcio è spietato. Gli allenatori però sanno che possono avere la valigia pronta in qualsiasi momento. Pirlo? La Juve ha ponderato questa scelta. Non lo conosciamo come allenatore, ma il club si fida per averlo messo lì. Hanno ritenuto che fosse già pronto per questo grande salto. Lione? Ci vuole fortuna per rimonatare dopo il gol preso. La Juve ha pagato a caro prezzo il ko dell’andata, non ha meritato di passare il turno”.

