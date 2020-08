Post-Higuain, si fa il nome di Suarez

TORINO- Quella da poco trascorsa potrebbe essere stata l’ultima stagione di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino potrebbe tornare in patria o trasferirsi negli USA, con il club bianconero che starebbe pensando ad un altro sudamericano per rimpiazzarlo: Luis Suarez. L’uruguaiano sarebbe alla fine del suo ciclo al Barcellona ma, come riferito dal Corriere dello Sport, gli alti costi dell’operazione frenerebbero la trattativa.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<