La Juventus continua a lavorare in sede di mercato ed è pronta ad accelerare per il “Dibu” Martinez. La dirigenza bianconera, dopo settimane in cui la trattativa è rimasta in stand by, vuole compiere passi in avanti per capire se l’affare possa entrare nel vivo e chiudere per il portiere argentino.

Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra Giovanni Carnevali, il neo arrivato Ricky Massara e l’agente del portiere. Il vertice servirà a chiarire tutti gli aspetti economici dell'affare, a partire dalle richieste del giocatore fino al costo complessivo del pacchetto.

Dopodiché, la Vecchia Signora valuterà se affondare il colpo e avviare la trattativa con l'Aston Villa. Al momento quindi Martinez resta la prima scelta della Juventus per la porta, se i colloqui daranno estivo negativo il club è pronto a virare su Vicario.