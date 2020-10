TORINO- Nella giornata di ieri, il portiere portoghese Anthony Lopes è stato trovato positivo al tampone per il Coronavirus. Immediato allarme rosso nel ritiro della Nazionale lusitana, i cui giocatori e il cui staff sono stati sottoposti a nuovi test in queste ore. Come dichiarato dal Ct Fernando Santos in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo e compagni sono risultati fortunatamente tutti negativi.