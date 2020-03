Pogba, Zidane spinge per l’approdo a Madrid

TORINO- Nella corsa a Paul Pogba, che lascerà il Manchester United a meno di clamorosi colpi di scena, scende in campo anche Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid, principale rivale della Juventus in questa sfida, avrebbe infatti chiesto espressamente l’arrivo a Torino del centrocampista francese, suo grande pallino da ormai diverse stagioni. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, per facilitare l’operazione, l’allenatore avrebbe addirittura bloccato l’acquisto di Van de Beek dall’Ajax, dato ormai per fatto.

