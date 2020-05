Pogba, necessario un taglio di stipendio per il ritorno a Torino

TORINO- Per rinforzare il proprio centrocampo, la Juventus ha come grande obiettivo il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese, ormai dalla scorsa estate, è in rotta con la dirigenza del Manchester United e avrebbe già aperto al ritorno in bianconero. Come riferito dal Corriere della Sera, però, la dirigenza juventina avrebbe già fatto sapere a Mino Raiola che, per rivedere il numero 6 calcare il prato dell’Allianz Stadium, dovrà darsi un netto taglio all’ingaggio attualmente percepito (12 milioni di euro).

