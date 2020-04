Pjanic compie 30 anni: gli auguri della Juventus

TORINO- Giornata importante per Miralem Pjanic che, proprio oggi, spegne le trenta candeline sulla sua torta di compleanno. Il centrocampista bosniaco, alla Juventus dall’estate del 2016, negli anni è diventato un punto fermo del centrocampo, contribuendo in maniera determinante alla conquista di tre scudetti, due coppe Italia e una supercoppa Italiana. Messo un po’ in ombra nell’ultimo periodo, tutto il popolo bianconero si augura che possa tornare ad esprimersi a grandi livelli:

