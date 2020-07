Pjanic, altra esclusione: c’è il Barcellona dietro?

TORINO- Anche contro l’Udinese, come capitato spesso nelle ultime partite, Miralem Pjanic è stato escluso da Maurizio Sarri dalla formazione titolare. Il centrocampista bosniaco non parte dal primo minuto da ormai diverse partite, nonostante i problemi fisici ormai superati. L’ufficialità del trasferimento al Barcellona potrebbe star giocando un ruolo importante in questa situazione, con il numero 5 sostituito via via da Ramsey che, però, non sta convincendo in pieno.

