Pirlo: “Servirà una grande partita. Loro giocano insieme da anni, ma noi siamo la Juve”

TORINO- Ai microfoni di JTV, Andrea Pirlo ha parlato del match di domani sera contro il Barcellona: “Giocheremo contro una grandissima squadra e servirà una grandissima partita. Le motivazioni, in certe occasioni, vengono da sole e dovremo quindi farci trovare pronti. Dovremo essere bravi a limitare il loro gioco tra le linee, cercando di recuperare la palla in ogni modo. Punti in comune? Sono due squadre in construzione, con due allenatori nuovi e servirà quindi tempo per assimilare il modo di giocare. Loro hanno un’ossatura ben definita, ma noi siamo la Juve e dobbiamo giocare una grande gara. Allenamento di oggi? I ragazzi erano stanchi, ma abbiamo tempo anche domattina per prepararci al meglio”.