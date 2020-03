Pirlo: “Juve U23? Mi aspetta il Barcellona”

TORINO – Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile avvicendamento di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus Under 23. Il Maestro, che ieri ha partecipato a una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, ha risposto così alla domanda dell’altro campione del mondo in proposito: “No. Ho un sacco di richieste. Seriamente, ho già lo staff pronto perché magari dall’estero mi chiamano prima. Il Barcellona mi sta aspettando (ride ndr). Non voglio sbagliare la prima scelta, ho già avuto qualche offerta”.

