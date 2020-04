Pirlo: “Il gol al Torino il più importante con la Juve. Una volta giocai tre partite con una distorsione al ginocchio…”

TORINO- Nella puntata odierna di “A casa con la Juve”, oltre agli intervistati Barzagli e Matri, è intervenuto anche Andrea Pirlo: “Matri? Spera che il mercato vada avanti sempre, così qualcuno potrebbe acquistarlo. L’hanno fatto smettere di giocare tutti (ride ndr.). Ho giocato diverse partite con una distorsione al ginocchio sinistro ai tempi della Juve: Lecce, Novara e Napoli e nessuno se ne è accorto. Colpo di testa? Avrò fatto 4/5 gol in carriera in questo modo. Una volta anche a Buffon quando era al Parma. Poster? In camera avevo quello di Peluso quando eravamo in ritiro. Gol più importante in bianconero? Sicuramente quello al Torino, perchè arrivato all’ultimo minuto”.

