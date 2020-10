Pirlo: “Espulsione di Chiesa eccessiva, ma certe leggerezze vanno evitate. Napoli? Eravamo pronti”

TORINO- Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio1: “Gare come quelle di ieri le devi portare a casa nonostante le difficoltà. Purtroppo però siamo rimasti in 10 ed è diventato tutto più difficile da gestire. Chiesa? Mi sembrava un contrasto normale, l’espulsione era eccessiva. Dobbiamo però evitare certe leggerezze, non possiamo restare sempre in 10. Fuorigioco Morata? Sono episodi che ci devono far crescere. Nelle difficoltà la squadra si è compattata bene. Napoli? Noi aspettavamo Gattuso e i suoi ragazzi, eravamo pronti per giocare. Poi è successo quello che è successo. Milan? Mi aspettavo il primo posto. Stanno giocando un ottimo calcio, per ora il piazzamento è meritato”.