TORINO- Come riportato da Sky Sport, l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo ha dato inizio ad una rivoluzione in casa Juventus. Il neo tecnico bianconero, nella serata di ieri, avrebbe infatti chiamato personalmente tutti coloro che, per vari motivi, non rientrano nel suo progetto tecnico. Tra questi c’è anche Matuidi che, stando alle notizie delle ultime ore, sarebbe ad un passo dal trasferimento all’Inter Miami.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<