Pastorello: “Lukaku vicino alla Juve, ma ha preferito l’Inter. Un bene la permanenza di Ronaldo in Italia”

TORINO- Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport: “Romelu è stato ad un passo dalla Juve, ma ha sempre sperato di andare all’Inter. È rimasto colpito dall’affetto dei tifosi nerazzurri. Dybala? Non conosco bene la situazione, ma mi sembra sia rifiorito. Credo resterà ancora a Torino, perchè le società non vorranno privarsi dei loro top in scambi, aspettando magari un altro anno per un incasso maggiore. Ronaldo? Lo vedo sempre più legato ai bianconeri. Un bene per il calcio italiano la sua permanenza”.

