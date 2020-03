Paperone Ronaldo: quasi un miliardo di guadagni in carriera

TORINO- Cristiano Ronaldo, decidendo di ridursi lo stipendio di 10 milioni di euro, ha dato sicuramente un segnale importante all’ambiente juventino, con gli altri calciatori che hanno poi aderito al taglio degli ingaggi. Nonostante ciò, però, Cr7 è vicino ad un traguardo: quello di terzo sportivo a guadagnare un miliardo di dollari in carriera. A riportarlo è il quotidiano britannico The Sun, che parla di come il numero 7 raggiungerebbe in questa speciale classifica Tiger Woods e Floyd Mayweather.

