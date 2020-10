Pallone d’oro dream team: Buffon e Zoff tra i candidati per il miglior portiere

TORINO- Come deciso negli scorsi mesi, il pallone d’oro 2020 non verrà assegnato, dopo una stagione condizionata dall’epidemia di Coronavirus. France Football, però, ha pensato di creare un dream team del premio che, ogni anno, incorona il miglior giocatore europeo. Si parte, ovviamente, dal ruolo di portiere, per il quale sono candidati anche Gianluigi Buffon e Dino Zoff. Insieme a loro Gordon Banks, Thomas Nkono (idolo del numero 77 bianconero), Iker Casillas, Peter Schmeichel, l’ex juventino Edwin Van Der Sar, Sepp Maier, Manuel Neuer e Lev Yashin (unico portiere ad aver vinto il pallone d’oro).