Orsolini, nuova annata al Bologna?

TORINO- La stagione che si è da poco bloccata è stata sicuramente quella della consacrazione per Riccardo Orsolini, vero trascinatore in campo del Bologna. Il giovane attaccante sta stupendo tutti a suon di gol e assist e la Juventus, che detiene una prelazione sul suo acquisto, lo sta seguendo molto da vicino. Come riportato dal Corriere di Bologna, però, per il giovane si profila una nuova stagione in Emilia, visto che l’emergenza Coronavirus renderà difficili i movimenti di calciatori in estate.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<