Obiettivi Juve, il Bayern forte su Havertz

TORINO – Kai Havertz è probabilmente il miglior prospetto prodotto dal calcio tedesco nelle ultime stagioni. Il gioiellino del Bayer Leverkusen, che la Juve ha avuto l’opportunità di affrontare in Champions League, resta sui radar bianconeri. Ma in pole position sembrerebbe esserci il Bayern Monaco, da sempre egemone sul mercato tedesco. La valutazione di Havertz è già schizzata alle stelle, ma un’asta tra top club europei potrebbe far lievitare ancora il prezzo del cartellino del giocatore.

