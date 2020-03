Obiettivi Juve, anche il Bayern su Ter Stegen

TORINO – Il rinnovo di Wojciech Szczesny farebbe pensare ad una permanenza certa del portiere polacco in bianconero. Questa resta comunque probabile, ma davanti ad un’offerta sostanziosa la Juve potrebbe vacillare. Tanto più se dovesse essere possibile arrivare a un fuoriclasse come Andre Ter Stegen. Molte voci danno il portiere tedesco lontano da Barcellona, ma la Juve non è la sola a pensarci. Sull’ex portiere del Gladbach potrebbe piombare il Bayern Monaco, tutt’altro che certo della permanenza di Neuer.

