Notizie Juve – Si continua a lavorare per il rinnovo di Paulo Dybala

TORINO – Il campionato è fermo a causa degli impegni delle Nazionali e la Juventus ne approfitta per sistemare alcune cose lasciate in sospeso: infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, in queste ore si continua a lavorare per il rinnovo di Paulo Dybala. L’attaccante bianconero adesso si trova in Argentina, dove sta affrontando le sfide della sua Nazionale: la dirigenza juventina, invece, sta proseguendo i contatti con il suo entourage per rinnovare la sua permanenza a Torino. Sembra che l’accordo sia ormai quasi raggiunto e che la Joya vestirà la maglia della Juve almeno fino al 2025. Dybala e la Vecchia Signora: un amore destinato a durare ancora a lungo.