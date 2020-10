Notizie Juve – Sami Khedira fuori dalla lista Champions

TORINO – Con il calciomercato ormai concluso, la Juventus si trova ad affrontare alcune situazioni spinose in casa propria. Una riguarda il centrocampista Sami Khedira, che nell’ultima sessione si è rifiutato di firmare la risoluzione di contratto con il club: il tedesco, infatti, ha deciso rimanere a Torino, pur sapendo di essere ormai fuori dal progetto tecnico della società e del nuovo allenatore Andrea Pirlo.

Per questo motivo, come riportato da calciomercato.com, Sami Khedira è fuori dalla lista Champions: il suo nome, quindi, non figura tra i possibili calciatori che potranno scendere in campo nel torneo più prestigioso del mondo, che la Vecchia Signora sogna ormai da anni. Inoltre, il giocatore non è stato nemmeno convocato in queste prime uscite di campionato.