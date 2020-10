Notizie Juve – Ronaldo “affianca” Paratici per il mercato bianconero

TORINO – Nonostante la finestra estiva sia conclusa da ormai una settimana, il calciomercato sembra non essersi mai concluso. Le voci di possibili operazioni che coinvolgono la Juventus, infatti, stanno rimbalzando da molte parti e, questa volta, avrebbero come protagonista Cristiano Ronaldo: non per una possibile partenza da Torino, ma per il suo lavoro da “direttore sportivo” sotto copertura.

Infatti, secondo quanto riportato TuttoSport, CR7 starebbe “affiancando” Fabio Paratici per il mercato bianconero: il portoghese si sta prodigando come “intermediario d’eccezione” per aiutare la società a portare all’ombra della Mole alcuni grandi colpi. Sfruttando la sua enorme popolarità, Ronaldo starebbe cercando di convincere Mbappé e Camavinga a raggiungerlo alla Vecchia Signora: entrambi questi giocatori, infatti, hanno come idolo il numero 7 della Juve e sarebbe un sogno per loro giocare con lui. Chissà che la prossima stagione ciò non possa accadere sulle rive del Po con la maglia bianconera…