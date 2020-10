Notizie Juve – Rischio ammenda per sette calciatori bianconeri

TORINO – Potrebbe esserci una possibile rogna in più per la Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe un rischio di ammenda per sette calciatori bianconeri. Si tratta di Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Merih Demiral, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo e Paulo Dybala. Questi giocatori avrebbero violato l’isolamento preventivo a cui erano stati sottoposti, dopo che era stata riscontrata la positività al coronavirus di due membri dello staff della Juve: il motivo è stato quello di dover raggiungere i ritiri delle loro rispettive Nazionali. La Asl di Torino ha trasmesso i nomi degli atleti alla Procura, che ora rischiano di subire dei provvedimenti: quelli che sono usciti dall’Italia, infatti, rischiano un’ammenda di circa 500 euro.