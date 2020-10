Notizie Juve – Prosegue l’interesse dei bianconeri per Sergio Ramos

TORINO – Continuano ad uscire fuori nuove notizie di mercato per la Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, prosegue l’interesse dei bianconeri per Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, protagonista nella vittoria del Clasico dell’ultimo fine settimana, è in scadenza di contratto; potrebbe lasciare il club allenato da Zinedine Zidane già nella prossima sessione di mercato a gennaio. La Juve ha gli occhi puntati sul difensore, che sarebbe disposto a lasciare la Spagna: tuttavia, la Vecchia Signora deve fare i conti anche con la concorrenza dell’Arsenal, che avrebbe messo gli occhi sul giocatore da tempo.