Notizie Juve – Problemi intestinali per Paulo Dybala

TORINO – Brutte notizie per la Juventus: secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, Paulo Dybala avrebbe avuto dei problemi intestinali . L’attaccante argentino si trova adesso nel suo paese, dove è impegnato per le sfide internazionali dell’Albiceleste: tuttavia, è stato fermato da questo problema fisico, che lo ha costretto a saltare la partita dell’Argentina contro l’Ecuador, decisa da un rigore di Leo Messi. Al suo posto, nella lista della Seleccion è stato inserito Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari. Adesso per Dybala ci vorrà un po’ di riposo per recuperare la forma e, nel frattempo, verrà aggiornato dal suo entourage sui discorsi per il rinnovo con la Juve.