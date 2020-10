Notizie Juve – Pradè su Chiesa: “Senza di lui adesso siamo più forti”

TORINO – Ha parlato ancora una volta del suo ex giocatore Daniele Pradè, il ds della Fiorentina. Come riportato dal Corriere Fiorentino, il dirigente viola avrebbe espresso il suo parere sul comportamento di Federico Chiesa, appena trasferitosi alla Juventus: “Con Chiesa non si poteva andare avanti: senza di lui adesso siamo più forti. Il giocatore e suo padre non hanno mai preso in considerazione le nostre proposte, ma vedevano la Fiorentina solo come momento di passaggio per andare in altri club. Il presidente Commisso crede nella passione e nei sentimenti in questo sport e sono rimasti feriti dal comportamento di Federico, a cui avevano dato tutto. Dargli la fascia da capitano nell’ultimo match è stato un errore“. Parole al veleno, dunque, quelle rivolte a Chiesa, che ormai è un nuovo giocatore della Juve.