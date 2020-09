Notizie Juve – Possibile scambio Douglas Costa-Dembelè

TORINO – La Juventus è sempre più attiva sul mercato: i bianconeri, infatti, sono ancora alla ricerca di un rinforzo sulla fascia che sia rapido, di qualità e con propensione offensiva. Molti nomi sono circolati dalle parti della Continassa in queste settimane; nella giornata di ieri, però, ne è uscito uno nuovo, che potrebbe portare ad una trattativa incredibile.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la Juve avrebbe messo gli occhi su Ousmane Dembelè del Barcellona: il francese, infatti, rispecchierebbe a pieno tutte le caratteristiche elencate da Pirlo per il nuovo innesto da ricercare. Per portarlo a Torino, poi, la dirigenza bianconera potrebbe mettere in piedi una trattativa clamorosa con il Barça: si è parlato di un possibile scambio tra Dembelè e Douglas Costa. Il brasiliano è ormai in uscita dai bianconeri, che potrebbero appunto usarlo come pedina di scambio per raggiungere altri obiettivi. Si vedrà nei prossimi giorni, quando si potrà conoscere qualcosa in più su quella che sarebbe un’operazione di mercato incredibile.