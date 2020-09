Notizie Juve – Pjanic su Ronaldo: “Felice per il mio passaggio al Barça”

TORINO – Ha svelato un retroscena dei suoi ultimi giorni in bianconero Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, ex giocatore della Juventus, ha infatti parlato ai microfoni di Mundo Deportivo, dove ha raccontato un episodio interessante: “Alla notizia del mio passaggio al Barcellona, Cristiano Ronaldo mi ha detto che era molto felice per me. Gli dispiaceva che stessi lasciando la Juve, però mi ha detto che mi sarei divertito tantissimo nel club blaugrana. CR7 è stato molto professionale in bianconero: ha sempre mostrato tutte le sue grandi abilità, dando l’esempio a tutti e risultando molto importante per lo spogliatoio“.

Per Pjanic inizia dunque una nuova avventura in Spagna, con la benedizione di uno che nella Liga ha esercitato il suo dominio assoluto per quasi dieci anni: Cristiano Ronaldo.