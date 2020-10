Notizie Juve – Pirlo concede tre giorni di riposo alla squadra

TORINO – Prosegue la preparazione della Juventus alle prossime sfide di campionato: nonostante la sosta a causa degli impegni delle Nazionali, i bianconeri questa mattina sono scesi in campo per una seduta di allenamento mattutina. Agli ordini di Andrea Pirlo, i giocatori della Vecchia Signora hanno lavorato alla Continassa in vista delle prossime giornate di Serie A.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, però, l’allenatore bianconero ha concesso tre giorni di riposo alla squadra: la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì mattina al centro sportivo della Juve. Una pausa per i calciatori, che potranno riposare in questo fine settimana e tornare più carichi di prima.