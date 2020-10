Notizie Juve – Paulo Dybala ancora bloccato: ha la febbre

TORINO – Continuano ad arrivare brutte notizie dal ritiro della Nazionale Argentina e riguardano un giocatore della Juventus. Si tratta di Paulo Dybala, ancora bloccato per problemi di salute: l’attaccante bianconero, secondo quanto riportato da TuttoSport, avrebbe anche la febbre.

Convocato dall’Albiceleste per gli impegni con Ecuador e Bolivia, La Joya ha dovuto fare i conti con dei disturbi gastro-intestinali in questi giorni: per questo motivo, non ha potuto prendere parte a nessuno dei due match e starebbe per tornare a Torino. Il calciatore juventino, durante il periodo di lockdown, aveva contratto il coronavirus: tuttavia, secondo quanto affermato dal professor Giovanni Di Perri, primario di Malattie Infettive all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino: “Dybala non rischia nulla: la malattia attuale non dovrebbe essere collegata al Covid, ma ad un’altra infezione“.