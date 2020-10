Notizie Juve – Paratici ha rifiutato due top club europei

TORINO – Prosegue l’avventura in bianconero di Fabio Paratici: nonostante le voci riguardo un suo addio, specialmente dopo il caso Suarez, il dirigente della Juventus continuerà a lavorare a Torino. Sulle sue tracce si erano messi diversi club, interessati ad inserirlo nel quadro dirigenziale delle loro società: tra questi, quello più deciso sembrava essere la Roma, ma anche dall’estero sembravano essere giunte alcune offerte. Due, in particolare, erano quelle di Machester United e Paris Saint Germain, che, secondo calciomercato.com, avrebbero addirittura proposto un contratto: secco no da parte di Paratici, che è intenzionato a rimanere alla Juve.