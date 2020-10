Notizie Juve – Ousmane Dembelè ha già avviato i contatti con i bianconeri

Notizie Juve – Ousmane Dembélé ha già avviato i contatti con i bianconeri

TORINO – Giungono notizie molto interessanti dalla Spagna: secondo quanto riportato da un’emittente vicina al Barcellona, Catalunya Radio, Ousmane Dembélé avrebbe già avviato i contatti con la Juventus. Il calciatore francese era finito nel mirino dei bianconeri in questa sessione di calciomercato; la dirigenza juventina, però, ha scelto di puntare tutto su Federico Chiesa e la trattativa con i blaugrana non è mai partita. Per questo, sulle sue tracce si era messo il Manchester United, ma la sua proposta di prestito non ha convinto il club di Bartomeu.

Dalla Spagna, però, fanno sapere che il giovane classe ’97 avrebbe già iniziato a parlare con il club bianconero per un possibile trasferimento futuro: il suo desiderio è quello di giocare in Serie A e potrebbe aspettare la prossima estate o, addirittura, quella del 2022, quando scadrà il suo attuale contratto. Il nome di Ousmane Dembélé, dunque, potrebbe diventare uno di quelli più caldi sul taccuino della società, che potrebbe mettere a segno un altro grande colpo a tempo debito.