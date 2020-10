Notizie Juve – Marcos Alonso insieme agli altri esuberi del Chelsea

TORINO – Il calciomercato 2020 è ufficialmente concluso, ma alcuni giocatori questa mattina non si sono svegliati affatto contenti: è il caso di Marcos Alonso, che, secondo quanto riportato dal Daily Star, è stato inserito insieme agli esuberi del Chelsea. Il difensore spagnolo, infatti, non rientra nel progetto tecnico dell’allenatore dei Blues Frank Lampard, che ha spinto per la sua cessione: tuttavia, nessuna operazione si è concretizzata e il giocatore è rimasto a Londra. Nelle ultime settimane, comunque, il suo nome era stato accostato a diverse squadra, tra cui anche la Juventus: i bianconeri avrebbero chiesto informazioni su di lui, ma non hanno intavolato una trattativa. Potrebbe però essere un colpo solamente rimandato di qualche mese, quando aprirà il calciomercato invernale.